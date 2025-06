Confermata la multa per gli utenti di Streaming Community | quanto costa guardare film e serie pirata

La multa per gli utenti di Streaming Community è realtà! In un'era in cui lo streaming legale è sempre più accessibile, la pirateria continua a fare rumore. Costi elevati e rischi legali si intrecciano in un panorama complicato. Ma quali sono le vere conseguenze di scegliere il facile accesso ai contenuti piratati? Scopri perché la legge potrebbe bussare alla tua porta e quanto ti potrebbe costare realmente questa scelta. Non sottovalutare la tua sicurezza online!

Streaming Community è un sito con film e serie tv pirata che continua a tornare in rete con nuovi link. I contenuti vengono saccheggiati da piattaforme a pagamento. Abbiamo chiesto al commissario AgCom Massimiliano Capitanio quali sono le conseguenze per gli utenti che scelgono di usarla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Streaming Community e I suoi utenti nel mirino. L'Italia prova ad abbattere la più grossa community pirata di film e serie TV

In Italia, le autorità attaccano la più grande community pirata di film e serie TV, avviando una battaglia contro gestori e utenti.

Streaming Community non funziona più: gli utenti ora rischiano grosso

Segnala tech.everyeye.it: Dopo le multe agli utenti IPTV, le autorità oscurano Streaming Community in un'ampia operazione antipirateria in Italia.

Oscurata la principale community di streaming illegale in Italia: utenti a rischio multa

Si legge su msn.com: La principale community di streaming illegale in Italia è stata oscurata dalla Guardia di Finanza e ora mezzo milione di utenti è nei guai.

Streaming Community chiude? Multa per gli utenti, le ultime news

Riporta chiccheinformatiche.com: Negli ultimi giorni, diversi utenti su TikTok e altri social hanno segnalato una sorpresa inquietante tentando di accedere a “Streaming Community”, la nota piattaforma illegale che da anni diffonde fi ...