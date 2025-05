Conferenza stampa Luis Enrique post PSG Inter | Non so se possiamo definirlo capolavoro ma abbiamo giocato con grande intensità! Pallone D’Oro? Lo darei a Dembelé

Luis Enrique, dopo la vittoria schiacciante del PSG sull’Inter, ha sorpreso tutti con le sue parole. "Non so se possiamo definirlo capolavoro", ha dichiarato, sottolineando l’intensità della squadra. Ma ciò che colpisce è la proposta di dare il Pallone d’Oro a Dembelé, un riconoscimento che potrebbe segnare un cambio di paradigma nel calcio. Il futuro sembra promettente e il PSG si prepara a dominare anche in Europa!

Le parole del tecnico. Cosi Luis Enrique nella conferenza stampa post PSG Inter: 5-0 CAPOLAVORO- «Non so esattamente se sia può definire capolavoro, credo che siamo entrati bene in questa partita, ci siamo allenati bene tutta la settimana e abbiamo trvato un buon equilibrio. Abbiamo giocato con grandissima intensità con Dembelé grandissimo contro un bravo centrale come Acerbi, non abbiamo dato loro tempo di pensare. Abbiamo sfruttato bene le nostre opportunità da gol» COSA SIGNIFICA PER PARIGI?- «l fatto di essere arrivato a un’altra finale era già una grande cosa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Conferenza stampa Luis Enrique post PSG Inter: «Non so se possiamo definirlo capolavoro, ma abbiamo giocato con grande intensità! Pallone D’Oro? Lo darei a Dembelé»

