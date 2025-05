Conferenza stampa Inzaghi post PSG Inter | Non so se sarò al Mondiale per Club con i nerazzurri ecco cosa mi ha detto la società

Dopo la pesante sconfitta contro il PSG, Simone Inzaghi si interroga sul suo futuro e sulla presenza al Mondiale per Club. La pressione aumenta per l’Inter, che deve ora rialzarsi e affrontare le sfide imminenti. In un contesto calcistico sempre più competitivo, come reagiranno i nerazzurri? La risorsa principale potrebbe rivelarsi la resilienza, chiave per affrontare l'inevitabile ripartenza verso nuovi traguardi. La storia dell’Inter è fatta di rinascite, sarà tempo di

LA SCONFITTA DI OGGI – « Il PSG ha meritato di vincere la Coppa. C'è grande delusione e amarezza, ma quello dei ragazzi è stato un grandissimo percorso. La partita di stasera non ci soddisfa, loro sono stati superiori e bisogna dargli merito. Non abbiamo fatto una finale nel modo migliore, ma ho ringraziato i ragazzi per tutto quello che abbiamo fatto in stagione.

Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium

Igor Tudor presenta la sfida tra Juventus e Udinese nella conferenza stampa pre-match. Domenica sera, i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium dopo il pareggio contro la Lazio, cercando di consolidare la loro posizione nella corsa per la Champions League.

