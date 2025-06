Conferenza stampa Doué post PSG Inter | Abbiamo scritto la storia di questo club devo ancora realizzarlo

Dopo la straordinaria vittoria del PSG in finale di Champions League, Désiré Doué ha dichiarato: "Ho scritto la storia di questo club". Con una doppietta e un assist, il giovane attaccante ha dimostrato che il futuro del calcio francese è luminoso. In un'epoca in cui i talenti emergenti stanno ridefinendo il gioco, la sua prestazione rappresenta un segnale chiaro: il cambio generazionale è già in corso. Scopri come questi giovani potrebbero cambiare il panorama calcistico europeo!

Conferenza stampa Doué post PSG Inter: le parole dell'attaccante dei parigini dopo la vittoria in finale di Champions League. La conferenza stampa di Désiré Doué dopo PSG Inter, finale di Champions League stravinta dai parigini anche grazie alla sua doppietta e al suo assist. IO ENTRATO NELLA STORIA CON QUESTI 2 GOL – « E' stato qualcosa di eccezionale, magico, stiamo scrivendo la storia di questo club, sono davvero contento non solo stasera ma nell'intera stagione ». COME SPIEGARE QUESTO MOMENTO INCREDIBILE? – « E' stata una delle partite più importanti di questo club ma sapevamo bene cosa fare e ce l'abbiamo fatta con un gioco di squadra, è stato eccezionale ».

