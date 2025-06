Conero | a Perrino l' Open d' Italia Disabili e quinto titolo italiano consecutivo

Il campione livornese Perrino conquista il quinto titolo italiano consecutivo all'Open d'Italia per disabili, un traguardo straordinario che celebra il valore della perseveranza. In un contesto sportivo sempre più inclusivo, la sua vittoria rappresenta un simbolo di speranza e determinazione. "Ripetersi non è mai facile", afferma felice. La sua storia ci ricorda che ogni sfida può trasformarsi in un'opportunità da cogliere al volo!

Il livornese conferma il successo dello scorso anno e vince anche il campionato italiano: "Ripetersi non è mai facile. Sono felicissimo"

Golf, Open d’Italia Disabili: vince Tommaso Perrino

Secondo askanews.it: Roma, 1 giu. (askanews) – Successo doppio per Tommaso Perrino, che ha vinto per la quinta volta sia l’Open d’Italia Disabili supported by Regione Marche, torneo internazionale del circuito European Di ...

Open d'Italia disabili di golf a Sirolo, Perrino al comando

Segnala ansa.it: Open d'Italia Disabili con il supporto della Regione Marche: l'azzurro Tommaso Perrino è al comando con 71 (par) colpi nella 25/a edizione del torneo internazionale del circuito European Disabled Golf ...

Open d’Italia Disabili supported by Regione Marche: vince Tommaso Perrino

Come scrive politicamentecorretto.com: Successo doppio per Tommaso Perrino, che ha vinto per la quinta volta sia l’Open d’Italia Disabili supported by Regione Marche, torneo internazionale del circuito European Disabled Golf Association ...