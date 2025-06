Concorso Sna 2025 144 posti al corso per diventare dirigente pubblico

È ufficiale: il concorso SNA 2025 apre le porte a una carriera da dirigente pubblico! Con 144 posti disponibili, questa è un'opportunità imperdibile per coloro che ambiscono a influenzare le dinamiche delle amministrazioni statali. In un contesto di rinnovamento della pubblica amministrazione, investire nella propria formazione significa essere protagonisti del cambiamento. Non lasciarti sfuggire questa chance: il futuro della governance italiana potrebbe essere nelle tue mani!

È stato pubblicato il bando per l’11esima edizione del corso-concorso della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (Sna), che prevede l’ammissione di 144 allievi a un percorso formativo finalizzato al reclutamento di 120 dirigenti di seconda fascia nelle amministrazioni statali e negli enti pubblici non economici. Il concorso rappresenta una delle principali modalità di accesso alla dirigenza pubblica nel nostro Paese, secondo quanto previsto dall’ articolo 28 del decreto legislativo 1652001. Tutte le posizioni aperte del corso-concorso Sna. Il bando prevede la formazione di 144 allievi, da cui saranno selezionati i 120 dirigenti da inserire nell’intero apparato pubblico nazionale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Concorso Sna 2025, 144 posti al corso per diventare dirigente pubblico

Leggi anche Concorso della Regione Abruzzo per l'ammissione di 31 medici al corso di formazione in medicina generale - La Regione Abruzzo ha indetto un concorso per l'ammissione di 31 medici al corso di formazione in medicina generale.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Corso di preparazione all'XI Concorso SNA 2025; Concorso SNA 2025 per dirigenti: le regole e i posti disponibili; SNA: Concorso 2025 per 144 allievi dirigenti nella P.A. | Bando, requisiti e domanda; Concorso per l'Aeronautica Militare per Tenenti 2025: le informazioni utili. 🔗Ne parlano su altre fonti

Concorso Sna 2025, 144 posti al corso per diventare dirigente pubblico

Come scrive quifinanza.it: Pubblicato il bando Sna 2025 per ammettere gli allievi al corso-concorso formativo per 120 posti da dirigente: requisiti, prove e scadenza ...

SNA: Concorso 2025 per 144 allievi dirigenti nella P.A. | Bando, requisiti e domanda

Si legge su younipa.it: Pubblicato il bando per il concorso SNA 2025: 120 posti da dirigente nella PA. Ecco i requisiti, prove, materie e come inviare ...

Concorso SNA 2025 per 144 allievi dirigenti: Bando, requisiti, domanda e tutte le informazioni utili

Da ticonsiglio.com: Concorso SNA 2025 per l’ammissione di 144 allievi dirigenti all'undicesimo corso – concorso della Scuola Nazionale dell’Amministrazione. Selezione rivolta a laureati. Inserimento presso amministrazion ...