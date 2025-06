Concorso INAIL 2025 | 39 posti per funzionari informatici a tempo pieno Bando

L'INAIL apre le porte a 39 giovani talenti nel settore informatico! Il nuovo concorso per Funzionari Informatici a tempo pieno è un'opportunità imperdibile per neolaureati in cerca di avviamento professionale. In un'era digitale in continua evoluzione, lavorare per un'istituzione che promuove la sicurezza sul lavoro è un passo fondamentale. Non perdere l'occasione di contribuire a un cambiamento significativo! Preparati a dare forma al tuo futuro.

L’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) ha indetto un nuovo concorso pubblico per l’assunzione di 39 Funzionari Informatici a tempo pieno e determinato. La selezione, destinata a studenti e neolaureati, rappresenta un’interessante occasione per entrare nel mondo del lavoro attraverso un contratto di formazione e lavoro (CFL) della durata di 24 . Concorso INAIL 2025: 39 posti per funzionari informatici a tempo pieno Bando . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

