Concorsi per giovani medici in provincia di Arezzo si reclutano undici professionisti

Arezzo si prepara a diventare il nuovo hub della salute! Con undici posizioni aperte per giovani medici, la Regione Toscana non solo offre incentivi economici maggiorati, ma anche un percorso di carriera stimolante. Questo trend di valorizzazione dei professionisti sanitari emerge in un contesto nazionale in cui la salute pubblica è sempre più al centro dell'attenzione. È il momento ideale per dare una svolta alla tua carriera!

Arezzo, 1 giugno 2025 – Incentivi economici maggiorati ed un percorso di carriera per i professionisti che prenderanno servizio Anche nel 2025 la Regione Toscana ha deciso di replicare i concorsi dedicati ai giovani medici e tra i settantadue posti distribuiti in ventuno strutture già individuate in tutta la regione ce ne sono undici in provincia di Arezzo: in particolare si cercano un medico anestesista e rianimazione all’ospedale Santa Margherita di Cortona, un medico pediatra all’ospedale “La Gruccia” di Montevarchi, un medico di medicina interna ed un ortopedico all’ospedale Valtiberina di San Sepolcro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Concorsi per giovani medici, in provincia di Arezzo si reclutano undici professionisti

