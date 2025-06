Concerto-tributo ‘Insieme’ sold-out e applausi al teatro San Marco

Un successo strepitoso! Il concerto tributo "Insieme" ha incantato il Teatro San Marco, stravolgendo le aspettative con un sold-out che testimonia l'amore per la musica d'autore italiana. Questo evento è solo la punta di un iceberg: la riscoperta dei grandi classici è un trend in crescita, che riunisce generazioni diverse. Scopri perché la nostalgia per i miti della musica continua a far battere il cuore.

Tempo di lettura: 2 minuti Eccezionale riscontro di pubblico per l’ottavo appuntamento con la musica d’autore firmato “Il Sannita”: il tributo a Mina, Celentano e Battisti, “Insieme”, è stato infatti premiato con il gradimento, il coinvolgimento e la passione mostrato dagli spettatori che hanno gremito fino al sold-out le poltrone del Teatro San Marco in ogni ordine di posti. Gli applausi scroscianti per la qualità della prestazione della band hanno sancito definitivamente l’ennesimo successo della performance che si è avvalsa della direzione artistica di Enrico Salzano: Enrico, Alfredo e Giuseppe Marlon Salzano, Jack Corona, Ivan Barbieri, Giovanni Gentile, Vilma Racioppi, Pino Tiso, accompagnati nell’occasione da Carlo Natale e Rocco Puopolo, e con la gradita partecipazione del giovane rapper sannita Antonio Anzovino, hanno generato tre ore di emozioni forti, centrando l’obiettivo dichiarato di puntare al cuore della musica italiana di qualità con un eccezionale tributo a tre indiscutibili interpreti che dagli anni ’60 ad hanno scritto pagine indelebili con i loro successi che caratterizzano la storia artistica del nostro Paese. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Concerto-tributo ‘Insieme’, sold-out e applausi al teatro San Marco

Leggi anche questi approfondimenti

A Grugliasco il concerto tributo a Renato Zero a favore de "L'isola che non c'è"

Sabato 17 maggio 2025, Grugliasco ospiterà il concerto tributo “RenatoRinoZero”, un evento benefico organizzato dall’associazione L’Isola che non c’è ODV.

Cerca Video su questo argomento: Concerto Tributo ‘insieme Sold Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Benevento, sold out il concerto tributo a Mina, Celentano e Battisti. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia