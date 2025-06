Concerto omaggio a De André | il ricavato destinato ai pazienti pediatrici

Il concerto “Omaggio a Fabrizio De André” si trasforma in un grande atto di solidarietà: il ricavato andrà a supportare le cure palliative pediatriche. A Lecce, domenica 8 giugno, la musica si unisce al sociale, dimostrando che l'arte può diventare un potente strumento di aiuto. Questo evento non è solo un tributo a un grande cantautore, ma un'opportunità per dare voce ai più piccoli in difficoltà. Non perdere l'occasione di partecipare!

LECCE – La musica e le canzoni di De André a sostegno delle cure palliative pediatriche: c'è attesa a Lecce per il concerto "Omaggio a Fabrizio de André", organizzato da Tria Corda OdV e realizzato con il patrocinio del Comune, della Provincia del comitato Pari opportunità, per domenica 8 giugno.

