Cortona Comics conquista il cuore dei fan! La terza edizione, con artisti del calibro di Ghali e The Night Skinny, ha dimostrato come la musica possa unire le passioni del fumetto e dell'arte. Questo evento non è solo un concerto: è un punto di riferimento in crescita nel panorama culturale italiano, riflettendo un trend sempre più forte di fusione tra musica e cultura pop. Non perdere l'occasione di viverlo!

Arezzo, 1 giugno 2025 –  Terza edizione con Ghali, The Night Skinny, Lorenzza e i deejay Un ringraziamento a tutti gli addetti ai lavori che hanno permesso l’organizzazione della terza edizione del concerto di Cortona Comics a partire da Cortona Sviluppo e quindi al partner artistico Mengo Music Fest. Sono stati oltre 4mila gli ingressi, con afflusso di persone anche oltre la mezzanotte. Un ringraziamento a coloro che hanno garantito lo svolgimento della serata, quindi al personale sanitario, del mondo del volontariato, del comparto sicurezza e delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Concerto Cortona Comics, un successo

Cortona Comics, The Night Skinny, Lorenzza e Cris aprono il concerto di Ghali

Arezzo, 12 maggio 2025 – Cortona Comics si prepara a stupire nuovamente, con la sua terza edizione che culminerà in un atteso concerto allo stadio comunale il 31 maggio.

