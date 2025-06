Concerti a San Siro chiusure stradali e divieti | il nuovo piano

Milano si prepara a vivere un’estate musicale indimenticabile con i concerti a San Siro! Ma attenzione: il comune ha attuato un nuovo piano di mobilità che prevede chiusure stradali e divieti per garantire la sicurezza e fluidità del traffico. Questo trend di eventi che coinvolgono la città non è solo un'opportunità di divertimento, ma anche un momento per riflettere sull'importanza della mobilità sostenibile durante grandi manifestazioni. Preparatevi a cantare, ma pianificate il vostro viaggio!

Stanno per iniziare i grandi concerti a San Siro per l'estate 2025 e partono anche nuovi divieti e regole per la viabilità, con strade chiuse e modifiche. Il comune di Milano ha stabilito un nuovo piano di mobilità che sarà operativo in occasione degli eventi in programma allo stadio San Siro nel. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Concerti a San Siro, chiusure stradali e divieti: il nuovo piano

Contenuti che potrebbero interessarti

Perchè Rocca e Gualtieri litigano di nuovo sulla Fascia Verde di Roma e sui divieti

La Fascia Verde di Roma torna al centro del dibattito, con Gualtieri e Rocca nuovamente in conflitto sui divieti e sul sistema 'Move-in', adottato a Milano.

Cerca Video su questo argomento: Concerti San Siro Chiusure Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

UN MESSAGGIO DA PARTE DI ELISA E INFO RELATIVE ALLA MOBILITÀ PER IL CONCERTO DI SAN SIRO; Imagine Dragons, concerto a Milano: parcheggi, strade chiuse, come arrivare e scaletta; Imagine Dragons all'Ippodromo di Milano: scaletta, come arrivare, parcheggi, strade chiuse; I-Days Milano 2025, il programma completo: gli artisti, gli orari e i biglietti. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Concerti a San Siro, chiusure stradali e divieti: il nuovo piano

Si legge su milanotoday.it: Il nuovo piano della mobilità del comune di Milano. Da Elodie a Bruce Springsteen: tutti i nomi e le date dei prossimi concerti ...

Concerti a San Siro 2024: a che ora chiude la metropolitana? Orari prolungati e linee notturne

Lo riporta mentelocale.it: Sempre a proposito di metropolitana, per facilitare l’uscita dallo stadio dei fan alla fine dei concerti a San Siro la Questura di Milano anche quest'anno ha disposto la chiusura delle stazioni ...

Milano è sempre più la città dei concerti tra stadio e ippodromo: c’è la “zona rossa” per San Siro

Scrive milano.repubblica.it: Gli Imagine Dragons aprono la stagione alla Maura. Dal Boss a Post Malone passando per le star italiane. Il promoter Salzano: “Un valore enorme”.