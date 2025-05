Con le mani mima i colpi di pistola poi si spoglia davanti a una scuola di Macerata tra lo choc di genitori e bimbi

Un gesto assurdo che ha scosso la comunità di Macerata: un uomo, in preda alla follia, ha mimato colpi di pistola davanti a una scuola, lasciando genitori e bambini inorriditi. Questo episodio inquietante svela una realtà più ampia: il crescente bisogno di sicurezza e protezione nelle scuole, un tema caldo in tutta Italia. In un'epoca in cui la violenza sembra insinuarsi sempre più nella quotidianità, è fondamentale riflettere su come tutelare i più piccoli.

MACERATA Fuori di sé ha raggiunto via Isonzo, la piccola traversa di viale Trieste, dove c?è l?omonima scuola paritaria e con le mani ha iniziato a mimare il gesto di. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Con le mani mima i colpi di pistola, poi si spoglia davanti a una scuola di Macerata tra lo choc di genitori e bimbi

Valditara: “I docenti hanno per le mani il lavoro più bello del mondo e la scuola italiana è un modello di riferimento”

Il 16 maggio 2025, il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha visitato l'Istituto comprensivo Vicinanza di Salerno, dove ha condiviso momenti significativi con alunni e docenti, sottolineando l'importanza della scuola italiana come modello di riferimento e celebrando il valore del lavoro educativo.

