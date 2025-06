Comune di Cava | in quattro aderiscono a Forza Italia Rifondazione Comunista lascia la maggioranza

A Cava de' Tirreni, la politica è in fermento: quattro figure di spicco abbandonano la maggioranza per unirsi a Forza Italia. Questo trend di riorganizzazione nel panorama politico locale rimanda a una crescente ricerca di stabilità e nuove alleanze. In un momento in cui i cittadini chiedono maggiore coinvolgimento, l'adesione di Antonio Barbuti e compagni potrebbe segnare un cambio di rotta decisivo per il futuro della comunità. Rimanete sintonizzati!

Record di adesioni a Forza Italia al Comune di Cava de' Tirreni. Il presidente del consiglio comunale Antonio Barbuti, l'assessore ai servizi sociali Giovanni Del Vecchio e i consilieri comunali Pasquale Santoriello e Fernando Mandara hanno ufficializzato la loro adesione al partito guidato a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Comune di Cava: in quattro aderiscono a Forza Italia, Rifondazione Comunista lascia la maggioranza

