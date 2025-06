Comprare casa a Olbia Marina di Olbia il quartiere più richiesto

Stai pensando di comprare casa? Olbia, e in particolare Marina di Olbia, si sta affermando come uno dei quartieri più richiesti d'Italia! Con il suo porto strategico e la bellezza del paesaggio, non sorprende che la domanda stia crescendo. Un trend che va oltre il turismo: qui puoi investire in un futuro sereno. Non perdere l'occasione di scoprire le migliori opportunità immobiliari!

La posizione strategica e il preziosissimo porto rende notevolmente appetibile comprare casa a Olbia e non solo per il turismo. Un’analisi di Idealista ha permesso di capire nel primo trimestre del 2025 l’andamento del mercato immobiliare in tutta l’Italia focalizzando l’attenzione sui quartieri delle singole città. Anche Olbia è passata in rassegna e attraverso l’indice di domanda relativa si è scoperto che il quartiere Marina di Olbia-Murtua Maria è il più richiesto per comprare casa nella città sarda. Questo parametro rappresenta la pressione della domanda sull’offerta considerando tutte le richieste di contatto per gli annunci pubblicati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Comprare casa a Olbia, Marina di Olbia il quartiere più richiesto

