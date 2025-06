Comolli Juventus | il nuovo Direttore Generale scrive ai tifosi Messaggio social che gasa il popolo bianconero – FOTO

Damien Comolli entra in scena come nuovo Direttore Generale della Juventus e il suo messaggio ai tifosi è un inno all'unità e alla passione bianconera. "Siamo pronti a scrivere insieme una nuova storia", ha dichiarato. Questo segnale di rinnovamento si inserisce nel contesto di una Serie A in fermento, dove le emozioni si intrecciano ogni weekend. I tifosi sono avvisati: l'entusiasmo sta per esplodere! ????

Comolli Juventus: il neo Direttore Generale bianconero scrive ai tifosi. Messaggio social che gasa il popolo juventino – FOTO. Damien Comolli è il nuovo Direttore Generale della Juventus. Attraverso il proprio profilo X, il neo dirigente bianconero ha voluto scrivere questo messaggio ai tifosi. Sono felice e onorato di entrare a fare parte di una Società unica, per storia, identità e prospettive. Metterò a disposizione di @juventusfc la mia esperienza fin dal primo giorno con l'obiettivo di essere vincenti come deve essere la Juventus e come meritano i nostri tifosi. I. — Damien Comolli (@DamienJComolli) June 1, 2025 PAROLE – « Sono felice e onorato di entrare a fare parte di una Società unica, per storia, identità e prospettive.

