Comolli Juve le prime parole del nuovo direttore generale | Felice e onorato di far parte di una Società unica Obiettivo di essere vincenti come deve essere la Juventus

Comolli Juve, le prime parole del nuovo direttore generale bianconero: tutte le dichiarazioni nel comunicato. Tramite un comunicato ufficiale, la Juventus ha annunciato il suo nuovo direttore generale, Damien Comolli. Di seguito le prime parole che hanno già gasato i tifosi bianconeri. PAROLE – «Sono felice e onorato di entrare a fare parte di una Società unica, per storia, identità e prospettive. Metterò a disposizione di Juventus la mia esperienza fin dal primo giorno con l'obiettivo di essere vincenti come deve essere la Juventus e come meritano i nostri tifosi». IL COMUNICATO UFFICIALE DELLA JUVE SU COMOLLI .