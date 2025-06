Comolli Juve adesso è ufficiale! È il nuovo direttore generale bianconero | il comunicato e le sue prime parole

Damien Comolli è ufficialmente il nuovo direttore generale della Juventus! Con un passato da presidente del Tolosa, porta con sé una visione fresca e ambiziosa in un momento cruciale per il club bianconero. La sua nomina si inserisce in un trend di rinnovamento che coinvolge molte squadre europee, pronte a riscrivere le regole del gioco. Riuscirà Comolli a riportare la Juve ai vertici del calcio? Le sue prime parole lasciano ben sperare!

Comolli Juve, adesso è ufficiale l'arrivo in bianconero del nuovo direttore generale: il comunicato del club. Adesso è anche ufficiale: Damiene Comolli è il nuovo direttore generale della Juve. L'ex presidente del Tolosa è stato annunciato dal club bianconero tramite questo comunicato. COMUNICATO – «La Juventus dà il benvenuto a Damien Comolli, che, dal 4 giugno 2025, entra in Società assumendo il ruolo di Direttore Generale, con riporto diretto al Chief Executive Officer Maurizio Scanavino. Leader di consolidata esperienza internazionale, Damien Comolli porta con sé un bagaglio importante di competenze tecniche, gestionali e strategiche, maturate in oltre trent'anni di esperienza ai vertici del calcio europeo.

