Comolli ha firmato con la Juventus! Il suo ruolo la durata del contratto e tutti i dettagli sull’ex presidente del Tolosa Attesa per l’annuncio ufficiale

La Juventus si prepara a una nuova era con Damien Comolli, fresco di firma come direttore generale. Il contratto triennale promette di portare fresche idee e strategie innovative nel club bianconero. Questo movimento non è solo un cambio di faccia, ma un chiaro segnale di ambizione in un calcio in continua evoluzione. Riuscirà Comolli a risollevare le sorti della Vecchia Signora? L'attesa è palpabile!

Comolli ha firmato con la Juventus: tutti i dettagli sul contratto che ha firmato l’ex presidente del Tolosa. Damien Comolli ha firmato come nuovo direttore generale della Juve. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’ex presidente del Tolosa ha firmato il suo contratto da tre anni con il club bianconero. Si attende solamente l’ufficialità per il nuovo dirigente bianconero che ricoprirà il ruolo di direttore generale e avrà voce in capitolo nella scelta dell’allenatore e del nuovo ds dopo l’addio di Giuntoli. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Comolli ha firmato con la Juventus! Il suo ruolo, la durata del contratto e tutti i dettagli sull’ex presidente del Tolosa. Attesa per l’annuncio ufficiale

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Juve, chi è Damien Comolli? Da Henry a Modric, tutti i colpi del nuovo DG; Damien Comolli, chi è il dirigente scelto dalla Juventus; Chi è Damien Comolli, possibile nuovo innesto nella dirigenza della Juve; Perché si parla di Damien Comolli alla Juventus: chi è il dirigente che criticò Agnelli. 🔗Ne parlano su altre fonti

Comolli-Juve, storia e segreti: "Odio la mediocrità, scelgo così e a vincere preferisco..."

Scrive msn.com: Le parole dello scorso settembre del nuovo innesto della dirigenza bianconera spiegano chi è, il suo modus operandi, i valori su cui basa la sua carriera e non solo ...

Pagina 2 | Comolli-Juve, storia e segreti: "Odio la mediocrità, scelgo così e a vincere preferisco..."

Come scrive tuttosport.com: Le parole dello scorso settembre del nuovo innesto della dirigenza bianconera spiegano chi è, il suo modus operandi, i valori su cui basa la sua carriera e non solo ...

L'Equipe - Comolli lascia il Tolosa: lo aspetta la Juventus

Lo riporta tuttojuve.com: Il Tolosa è pronto a voltare pagina. Dopo una stagione chiusa al decimo posto in Ligue 1, l’aria di cambiamento si fa sentire con forza. Mercoledì, in un incontro con i ...