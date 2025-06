Como festeggia il 2 giugno | strade chiuse divieti e variazioni alla viabilità

Il 2 giugno si avvicina e con esso il festeggiamento della Repubblica Italiana! Ma attenzione: strade chiuse e divieti di circolazione potrebbero mettere a rischio la vostra voglia di festa. Con eventi emozionanti in programma, come il gran finale allo stadio Sinigaglia, preparatevi a pianificare il vostro viaggio in anticipo. Scoprire come la città si trasforma per accogliere questa celebrazione è un'esperienza che non potete perdere!

In occasione delle manifestazioni e degli eventi previsti in città, tra cui il gran finale allo stadio Sinigaglia, la polizia locale ha emanato l’ordinanza n. 188 del 28 maggio 2025 con una serie di divieti e modifiche alla viabilità. Divieto di circolazione 30 maggio dalle 9.30. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Como festeggia il 2 giugno: strade chiuse, divieti e variazioni alla viabilità

Contenuti che potrebbero interessarti

Rete idrica in manutenzione, modifiche alla viabilità e divieti di sosta

Manutenzione straordinaria delle reti idriche Hera a Bondeno comporterà modifiche alla viabilità e divieti di sosta, con sospensione temporanea della circolazione.

Cerca Video su questo argomento: Como Festeggia 2 Giugno Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Anche a Milano si festeggia lo scudetto del Napoli campione d’Italia: marea azzurra in piazza Duomo; Don Alessandro festeggia i cinquant'anni di ordinazione sacerdotale; Chiara Maffeis in concerto al Teatro Sociale per il compleanno dei Palchettisti; L’impianto di via Como è realtà. Via alla piscina estiva, poi tennis e padel. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Lago di Como, ponte del 2 giugno sold out. “Qui modello unico di accoglienza. Mix di bellezza e imprenditori capaci”

Riporta comozero.it: “Il vero successo del Lago di Como non si misura solo nella straordinaria bellezza dei suoi paesaggi, ma nella qualità dell’imprenditoria che lo abita e lo fa vivere ogni giorno. Qui esiste un modello ...

Como si veste di tricolore per la grande festa del 2 giugno: limitazioni e programma, tutto in diretta con noi

Scrive ciaocomo.it: Una serie di iniziative per coinvolgere famiglie e ragazzi, le parole del Prefetto da noi. Divieto di transito sul lungolago lunedì mattina per oltre due ore, gli altri dettagli.

Festa della Repubblica, perché si festeggia il 2 giugno? La storia e il programma completo del 79esimo anniversario

Da ilmessaggero.it: Il 2 giugno 1946 l’Italia abbandona la monarchia e diventa una Repubblica. Oggi, a 79 anni di distanza, si rinnova il ricordo di quel momento con celebrazioni ufficiali in tutta Italia, ...