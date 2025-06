Como bimbo soffoca al ristorante | dottoressa al tavolo accanto gli salva la vita

Attimi di terrore trasformati in un miracolo: un bambino di un anno stava per soffocare in un ristorante di Como, ma la prontezza di una dottoressa al tavolo accanto ha cambiato il corso della giornata. Questo episodio ci ricorda l'importanza di avere sempre pronte le nozioni di primo soccorso, specialmente in contesti affollati come ristoranti e eventi familiari. Non sottovalutiamo mai la preparazione: può fare la differenza tra vita e morte.

Attimi di panico oggi, domenica 1° giugno, in un ristorante affacciato su piazza Croggi, a Como. Un bambino di un anno ha improvvisamente smesso di respirare dopo aver ingerito un boccone — forse un pezzo di pane — mentre si trovava a tavola con la famiglia, per trascorrere la domenica sul Lago. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Como, bimbo soffoca al ristorante: dottoressa al tavolo accanto gli salva la vita

Su questo argomento da altre fonti

Como, il bimbo rischia di soffocare per un boccone che va di traverso: lo salva una dottoressa seduta al tavolo vicino

Come scrive ciaocomo.it: Poteva diventare una domenica drammatica. Non lo è stato grazie alla prontezza di una giovane neo-laureata in medicina che ha soccorso in tempo un bimbo ...

Bimbo soffoca, salvato da una dottoressa

Riporta laprovinciadicomo.it: Attimi di autentico terrore, quelli che si sono vissuti nel primo pomeriggio all’interno del ristorante 100 Lire di piazza Croggi. Dove un bimbo di meno di un anno e mezzo che rischiava di soffocare, ...