I commercianti di Loreto si oppongono ai nuovi parcheggi blu, temendo che la loro introduzione trasformi la ricerca di un posto auto in una “caccia al tesoro”. Con l’aumento della rotazione, il rischio è che i piccoli negozi perdano clientela a favore dei grandi centri commerciali. Questo scontro mette in luce un tema attuale: la lotta per la sopravvivenza delle piccole attività nel mercato moderno. Chi vincerà?

Bergamo. “Con questa decisione la ricerca del parcheggio diventerà sempre più una caccia al tesoro”, “Non siamo centri commerciali, per loro fanno tutto, per noi nulla”. Alzano la voce in coro alcuni dei gestori di piccole attività commerciali situate a Loreto, rispetto alla delibera comunale recentemente presentata, che coinvolgerebbe anche il quartiere di San Tomaso. Tali aree saranno infatti soggette al provvedimento volto a destinare circa 500 parcheggi, attualmente liberi, alla sosta con disco orario. I residenti, non beneficiari di garage, potranno continuare ad utilizzare gli stalli senza alcuna limitazione di tempo, munendosi di un apposito contrassegno da richiedere ad Atb al costo di 10 euro all’anno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Commercianti di Loreto contro i nuovi parcheggi blu, Berlanda: “Creeranno maggiore rotazione”

