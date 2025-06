Commento al Vangelo di oggi 1 giugno 2025 | Lc 2446-53

Il Vangelo del 1° giugno ci invita a riflettere sull'importanza di rimanere aperti all'azione dello Spirito Santo. "Rivestiti di potenza dall'alto" non è solo un invito religioso, ma un richiamo a essere pronti a ricevere ispirazione e forza per affrontare le sfide quotidiane. In un mondo che corre veloce, fermarsi e riflettere ci permette di trovare la nostra vera forza. Prepariamoci a vivere questa giornata con energia e consapevolezza!

Meditiamo il Vangelo del 1 giugno 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Dal vangelo di oggi:«Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di potenza dall'alto» Ascensione del Signore Dal Vangelo secondo Luca Lc.

