Comitato per Moussa Diarra dopo la perizia balistica | Morte evitabile

...recentissima perizia balistica che mette in luce dettagli inquietanti. Questo tragico evento riaccende il dibattito sull'uso della forza da parte delle autorità e sulla sicurezza nelle nostre città. Il comitato chiede giustizia non solo per Moussa, ma per tutti coloro che si trovano in situazioni vulnerabili. È tempo di riflessione su come garantire una comunità più sicura e giusta per tutti.

«La morte di Moussa Diarra poteva essere evitata». Ad esserne convinti sono i membri del comitato che si è formato per ottenere verità e giustizia sul decesso del 26enne maliano avvenuto il 20 ottobre 2024 davanti alla stazione di Verona Porta Nuova. Una convinzione resa più forte dalla. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Comitato per Moussa Diarra dopo la perizia balistica: «Morte evitabile»

Se ne parla anche su altri siti

Perizia balistica in stazione per ricostruire la morte di Moussa Diarra; Comitato dopo la perizia balistica: La morte di Moussa poteva essere evitata; “POLIZIA E MIGRANTI IN CITTÀ. NEGOZIARE IL CONFINE NEI CONTESTI LOCALI”: INTERVISTA CON GIULIA FABINI, AUTRICE DEL LIBRO; Caso Moussa: accertamenti decisivi alla stazione di Porta Nuova. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tre mesi dopo l’uccisione di Moussa Diarra, il Comitato continua a chiedere “verità e giustizia”

Lo riporta meltingpot.org: Tra pochi giorni saranno trascorsi tre mesi dalla morte di Moussa Diarra, il giovane maliano ucciso da un poliziotto alla stazione di Verona porta Nuova il 20 ottobre 2024. Il “Comitato Verità e ...

Caso Moussa Diarra: accertamenti decisivi alla stazione di Porta Nuova

Da veronaoggi.it: Un'importante fase dell’inchiesta sulla morte di Moussa Diarra: un sopralluogo tecnico alla stazione ferroviaria di Porta Nuova ...

Moussa Diarra ucciso in stazione, dopo sei mesi il corpo è ancora in obitorio

Segnala msn.com: E a sei mesi da quella morte venerdì 2 maggio alle 20,30 a Teatro Camploy, si terrà «Una serata per ricordare Moussa Diarra», organizzata dal comitato verità e giustizia per Moussa e dall ...