Come vedere in Italia l’aurora boreale prevista per stasera | i siti da seguire

Stasera, un evento straordinario potrebbe illuminare il cielo italiano: l'aurora boreale! Con un incremento dell'attività geomagnetica, le possibilità di ammirarla si fanno concrete. Monitora i siti specializzati per seguire in tempo reale l'indice Kp e preparati a scoprire un fenomeno naturale affascinante, sempre più accessibile grazie ai cambiamenti climatici. Non perdere questa occasione unica per vivere la magia del cielo!

Oggi, domenica 1 giugno, si è aperta una finestra di possibilità per vedere l'aurora boreale dall'Italia. In questo articolo vi lasciamo i siti da monitorare per verificare gli effetti della tempesta geomagnetica e le variazioni dell'indice Kp, il valore che definisce il disturbo del campo magnetico terrestre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Possibile aurora boreale in Italia per la forte tempesta solare, quando si potrà vedere nei nostri cieli - Un fenomeno affascinante sta per illuminare i cieli italiani! Grazie a una forte tempesta solare, l'aurora boreale potrebbe fare la sua apparizione anche da noi.

