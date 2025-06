come nasce un paio di occhiali da sole loro piana

Scopri il mondo di Loro Piana, dove ogni paio di occhiali da sole è una fusione di artigianalità e innovazione. Ogni modello racconta una storia di cura e dedizione, grazie a materiali pregiati e un processo creativo che celebra la tradizione. In un’epoca di produzione veloce, scegliere Loro Piana significa abbracciare l’eccellenza. Un accessorio non è solo stile, ma un vero e proprio manifesto di qualità. Pronto a indossare questa storia?

C'è un legame profondo che unisce un capo Loro Piana a un modello della nuova collezione di occhiali da sole della maison. Ed è la cura, il saper fare, l’artigianalità, la scelta di materie prime di altissima qualità, la ricerca dell’eccellenza, sempre e comunque, in quel giusto mix di innovazione e tradizione. Thélios, e la sua Manifattura di Longarone, nel territorio d’eccellenza per l’occhialeria, è il partner ideale, qui convergono alcuni dei maestri lunetiers, designer e ingegneri migliori al mondo, per unire tecniche di produzione tradizionali a tecnologie avanzate e raggiungere una qualità dei prodotti mai vista prima nel settore dell’eyewear. 🔗 Leggi su Gqitalia.it