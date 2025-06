Come è finita qui una Porsche da 140 mila euro? | escursionisti si imbattono in una Panamera abbandonata su un sentiero tra i boschi poi l’incredibile scoperta

Immaginate di scoprire una Porsche Panamera da 140 mila euro abbandonata nel cuore della natura. Questo ritrovamento surreale nel Wissahickon Valley Park di Philadelphia non è solo un caso strano, ma riflette un trend preoccupante: il crescente abbandono di beni di lusso in luoghi inaspettati. Gli escursionisti, oltre alla meraviglia, si sono chiesti come un'auto tanto preziosa possa finire in un sentiero boschivo. La risposta potrebbe rivelare molto su comportamenti social

Immaginate di fare un’escursione in un tranquillo parco naturale, tra alberi e sentieri sterrati, e di trovarvi improvvisamente di fronte. u na Porsche Panamera scintillante, incastrata dove nessuna auto dovrebbe mai arrivare. È l’incredibile scena a cui ha assistito un gruppo di trekker nel Wissahickon Valley Park di Philadelphia, un ritrovamento che ha inizialmente fatto pensare al peggio. La domanda che tutti si sono posti, oltre a “ come mai una Porsche Panamera da 140 mila euro è finita nel bel mezzo di un sentiero?”, è stata: “Dove è finito il proprietario? “. Il sospetto che potesse celarsi “qualcosa di losco o di drammatico”, come un’auto rubata abbandonata o la scena di un crimine, ha aleggiato per alcune ore, fino a quando le autorità del parco, allertate dagli escursionisti, non sono intervenute per rimuovere l’ingombrante supercar. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Come è finita qui una Porsche da 140 mila euro?”: escursionisti si imbattono in una Panamera abbandonata su un sentiero tra i boschi, poi l’incredibile scoperta

