Colpo grosso in Darsena | Rolex da 50mila euro strappato dal polso di un imprenditore

Un pranzo da sogno si è trasformato in incubo a Viareggio. Un imprenditore ha visto il suo Rolex da 50mila euro strappato via, mentre il porto pulsava di vita. Questo episodio non è solo un colpo di scena, ma un campanello d'allarme su come la criminalità stia cambiando volto anche nei luoghi più idilliaci. L'arte del relax può nascondere insidie: attenzione a chi vi circonda!

Viareggio, 1 giugno 2025 – Un pranzetto di pesce affacciato sul porto di Viareggio, sotto il sole di un ponte affollato in anticipo dalla voglia di mare rimasta repressa per i capricci del meteo. Poi, per digerire, una passeggiata accompagnata da una leggera brezza e dal dondolio delle barche ormeggiate in banchina, dove, venerdì, si affannava nei cantieri l’ultimo turno di lavoro prima del lungo week-end di festa. Ed è nei pressi di via Coppino, nella Darsena dove il lusso dei grandi yacht naviga tra l’operosità del distretto nautico, che in pieno pomeriggio un imprenditore pratese, di 55 anni, è stato scippato dell’orologio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Colpo grosso in Darsena: Rolex da 50mila euro strappato dal polso di un imprenditore

Cerca Video su questo argomento: Colpo Grosso Darsena Rolex Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Colpo grosso in Darsena: Rolex da 50mila euro strappato dal polso di un imprenditore. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Colpo grosso in Darsena: Rolex da 50mila euro strappato dal polso di un imprenditore

Riporta lanazione.it: La vittima, un 55enne originario di Prato, aveva pranzato in un ristorante della zona. Ha provato ad inseguire il malvivente, ma nella concitazione è caduto a terra ...

Darsena, aggredito per rubargli il Rolex: nella banda anche un ragazzino di 13 anni

Si legge su ilgiorno.it: Milano, 12 marzo 2023 – In tre contro uno per portargli via il Rolex. Tra loro anche un ragazzino marocchino di appena 13 anni. Il raid è andato in scena nella notte tra venerdì e sabato.

Colpo in Darsena, cercano di rubare un monopattino: arrestati

Segnala milanotoday.it: È successo in viale Gorizia a Milano (zona Darsena) nella notte tra sabato e domenica 20 agosto. I due malviventi, stando a quanto riferito dalla polizia, hanno fermato il 45enne e gli hanno ...