Colpo di scena Raspadori è tutto in bilico | la ‘colpa’ è di Conte

Colpo di scena in casa Napoli: il futuro di Raspadori è avvolto nel mistero! Con Antonio Conte confermato alla guida, la dirigenza si muove per costruire una squadra competitiva. Ma attenzione, la presenza di Conte potrebbe influenzare le scelte, e Raspadori rischia di trovarsi in bilico. Questo scenario si inserisce in un trend più ampio: le grandi squadre devono sempre fare i conti con le aspettative e le strategia dei loro allenatori. Rimanete sintonizzati!

In casa Napoli, di fatto, ci sono delle novità sul futuro di Raspadori. Dopo aver vinto lo scudetto, ovviamente, il Napoli è alle prese con la preparazione per la prossima stagione. Una volta aver incassato il sì di Antonio Conte per restare ancora alla guida della squadra azzurra, dunque, Giovanni Manna è alle prese con l'allestimento del gruppo. Intorno al Napoli, infatti, bisogna registrare tantissime indiscrezioni di calciomercato sia per quello in entrata. Tra i giocatori più sotto la luce dei riflettori c'è da segnalare sicuramente Giacomo Raspadori. Proprio su quest'ultimo, infatti, bisogna registrare un importantissimo aggiornamento.

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro

Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo.

