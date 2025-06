Colpo di scena Inter ultim’ora in panchina | il post Inzaghi lascia increduli

Colpo di scena in casa Inter! Dopo la pesante sconfitta in finale di Champions League, il futuro di Simone Inzaghi è appeso a un filo. È un momento cruciale per la squadra, che deve affrontare un processo di riflessione profonda. Le scelte strategiche ora più che mai influenzeranno il mercato e le ambizioni future. Riuscirà l'Inter a risollevarsi e a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia? La tensione si fa palpabile!

L’Inter dovrà digerire la pesante sconfitta in finale di Champions League, in modo tale da poter ragionare meglio sul dopo Inzaghi Ci sono sconfitte e sconfitte nel calcio, alcune lasciano l’amaro in bocca perché di misura mentre altre sono vere e proprie debacle. Quella di ieri sera dell’ Inter fa senza dubbio parte della seconda categoria, un ko che rimarrà una macchia indelebile sulla storia dell’Inter. (Lapresse) – tvplay.it Perché se è vero che le finali vanno giocate e dunque bisogna arrivarci, battendo avversari complicatissimi come capitato ai meneghini contro Bayern Monaco e Barcellona, però il match di Monaco ha registrato un passivo mai visto prima in nessuna finale di Champions League. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Colpo di scena Inter, ultim’ora in panchina: il post Inzaghi lascia increduli

Leggi anche Calciomercato Inter, Tuttosport lancia la bomba: «Questi tre centrocampisti di Inzaghi sono in bilico» - Il calciomercato dell'Inter si infiamma: secondo Tuttosport, tre centrocampisti di Simone Inzaghi sarebbero in bilico.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Fumata nerazzurra per Luis Henrique: colpo Mondiale, adesso l’attaccante | CM.IT; Tifosi scatenati dopo la vittoria del Psg sull’Inter in Champions League, 2 morti e quasi 600 arresti; Nico Paz-Inter, colpo di scena: annuncio totalmente a sorpresa; Tuttosport - Attenzione all'Inter per Allegri, ADL può virare su Pioli con l'addio di Conte. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Ultim’ora Pedullà: “Fabregas-INTER”. Cosa sta succedendo dopo la finale

Si legge su passioneinter.com: Calciomercato Inter, ultimissime news dopo PSG-Inter 5-0: il punto su Inzaghi e Fabregas all'Inter secondo il giornalista Alfredo Pedullà ...

Inter-PSG, clamoroso colpo di scena: il fuoriclasse parte dalla panchina

Lo riporta spaziointer.it: Si avvicina il calcio d'inizio di Inter-PSG e non mancano i clamorosi colpi di scena. Il fuoriclasse rischia di iniziare dalla panchina.

Colpo dallo United, consiglio accettato: l’Inter ora chiude

Scrive calcioblog.it: La dirigenza nerazzurra sonda un attaccante del Manchester United: l'Inter si prepara a chiudere il colpo decisivo ...