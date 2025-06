Colpisce un 24enne con un bastone nel Milanese e gli ruba un portafoglio con 40 euro | 28enne arrestato

A Pero, un 28enne è stato arrestato per aver colpito un giovane con un bastone e derubato il suo portafoglio da 40 euro. Questo episodio mette in luce un trend preoccupante: l'aumento della violenza urbana e dei crimini predatori nelle nostre città. È fondamentale affrontare insieme queste situazioni per garantire la sicurezza di tutti. Un piccolo gesto, come avere sempre gli occhi aperti, può fare la differenza.

Un 28enne è stato arrestato per rapina aggravata a Pero (Milano). Il giovane avrebbe minacciato e colpito un 24enne per rubargli il portafoglio con 40 euro dentro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

