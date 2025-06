Colpi nelle gioiellerie I ladri costretti in casa Ma solo dalle 19 alle 7

A Cervia e Punta Marina Terme, i colpi alle gioiellerie hanno preso una piega inaspettata: i ladri sono costretti a stare in casa, ma solo dalle 19 alle 7. Questa misura cautelare riflette un trend crescente di attenzione alla sicurezza, mentre la criminalità tenta di adattarsi alle nuove restrizioni. Dietro ogni furto c’è una storia e, in questo caso, il passato pesa come un gioiello rubato. Scopri di più su come la legge sta cambiando il panorama del crimine!

Misure cautelari convalidate per i due autori dei furti nelle gioiellerie di Cervia e Punta Marina Terme. Dopo le indagini, i militari di Marina di Ravenna hanno notificato ed eseguito la misura cautelare dell’obbligo di dimora, con permanenza notturna in casa, a carico di un 64enne, con precedenti per reati contro il patrimonio, e di un 52enne, incensurato, entrambi di Lido Adriano. Il Gip ha convalidato le misure richieste dalla Procura. I due, fra cui un disabile in carrozzina che faceva il palo, sono accusati di aver messo a segno due furti con un bottino complessivo di circa 45.000 euro. Il primo colpo andò a segno da ’Gioielli di fata’ a Cervia, la notte tra il 7 e l’8 aprile in un negozio in pieno centro, arraffati orecchini ed anelli con diamanti presenti in vetrina, bottino per un valore di 20mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Colpi nelle gioiellerie. I ladri costretti in casa. Ma solo dalle 19 alle 7

Cerca Video su questo argomento: Colpi Gioiellerie Ladri Costretti Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Colpi nelle gioiellerie. I ladri costretti in casa. Ma solo dalle 19 alle 7. 🔗Ne parlano su altre fonti

Ravenna, furti alle gioiellerie di Cervia e Punta. Uno dei ladri colpiva in sedia a rotelle

Si legge su corriereromagna.it: Puntavano le gioiellerie e in almeno un paio di casi hanno fatto bingo. A distanza di dieci giorni hanno colpito due volte, prima a Cervia e poi a ...

Ladri in due gioiellerie dell'area mercato del Vera Center: portati via monili in oro, è caccia ai colpevoli

Secondo ilgazzettino.it: SUSEGANA (TREVISO) - Ladri portano via i gioielli dall"area mercato": colpiti Aurum e Reworked Jewellery nel centro commerciale Vera Center sulla Pontebbana. Il colpo nella notte tra il 25 e il 26 ...

Apecchio, raid dei ladri durante la Mostra del tartufo: devastate due abitazioni (falliti altri colpi). Bottino in oro gioielli e soldi

Lo riporta corriereadriatico.it: Il primo tentativo dei ladri in un appartamento a pianterreno è andato a vuoto, perchè la porta di casa ha resistito ai colpi di grimaldello inferti dai ladri che l’hanno però seriamente danneggiata.