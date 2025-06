Colosseo borseggiatore scappa nel tunnel della metro per evitare l' arresto

Un colpo di scena tra le meraviglie di Roma: un borseggiatore ha scelto il tunnel della metro B come via di fuga, bloccando i treni per 15 minuti. Questo episodio mette in luce un fenomeno crescente nel turismo: la sicurezza dei visitatori. Con una città che cerca di attrarre sempre più turisti, l'attenzione sulla protezione diventa cruciale. Turisti, restate vigili!

Un borseggiatore, per evitare l'arresto, è scappato lungo il tunnel dei binari della metro B bloccando la circolazione dei treni per 15 minuti. È quanto accaduto ieri pomeriggio, all'altezza della fermata Colosseo. L'uomo ha tentato più volte di borseggiare alcuni turisti e passeggeri. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Colosseo, borseggiatore scappa nel tunnel della metro per evitare l'arresto

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Colosseo Borseggiatore Scappa Tunnel Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Roma: borseggiatore placcato e immobilizzato da un passeggero nella stazione Colosseo della metro

Come scrive msn.com: i borseggiatori sono tornati subito in azione, come testimonia un video pubblicato dal profilo Instagram Welcome to Favelas che mostra appunto un borseggiatore placcato e immobilizzato a terra da ...

Colosseo: turista scippata da coppia di manolesta mentre scende alla fermata del bus

Si legge su romatoday.it: Borseggiatori all'opera al Colosseo. I carabinieri impegnati in un servizio straordinario di controlli nell'area dell'Anfiteatro Flavio e dell'Arco di Costantino ne hanno bloccati tre. Si tratta ...

Turisti nel mirino dei borseggiatori a Roma: vengono derubate mentre si fanno un selfie col Colosseo

Da fanpage.it: Si fanno un selfie davanti al Colosseo e vengono derubate delle borse: i turisti nel mirino dei borseggiatori, ecco le zone più a rischio furti. Roma in questi giorni è invasa dai turisti.