Collision 31 05 2025 FTR vs Power Rangers

Il 31 maggio si accende la sfida tra FTR e i leggendari Power Rangers, un evento che segna un crocevia tra wrestling e cultura pop. La collisione di stili e storie promette di catturare l'attenzione degli appassionati. In un'epoca in cui il crossover è il nuovo standard dell'intrattenimento, questo match potrebbe ridefinire le aspettative. Non perdere l'occasione di scoprire chi avrà la meglio in questa battaglia epica!

Benvenuti all'analisi di Collision, registrato il 28 maggio dall'El Paso County Coliseum di El Paso, Texas e trasmesso in simulcast il 31 maggio su TNT e Max. Una serata che ha visto due importanti match di qualificazione per il torneo per il titolo International e un confronto esplosivo tra gli FTR e i luchadores messicani. Lo show si apre con Tony Schiavone e Nigel McGuinness che danno il benvenuto al pubblico, seguito dall'ingresso di Claudio Castagnoli attraverso la folla. Claudio Castagnoli vs Komander – Qualificazione per il Four-Way per l'AEW International Championship (3,5 5) Match che vede Castagnoli dominare fin dalle prime battute con la sua potenza superiore.

