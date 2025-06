Colleferro preso alla guida con la patente falsa Maxi multa da 10mila euro

In un'epoca in cui la sicurezza stradale è al centro del dibattito pubblico, il caso di Colleferro mette in luce un fenomeno preoccupante: l'uso di patenti false. Un cittadino nigeriano, sorpreso alla guida con un documento contraffatto, si è visto infliggere una maxi multa da 10mila euro. Questo episodio non solo solleva interrogativi sulla legalità, ma sottolinea anche l'importanza di controlli efficaci per garantire strade più sicure per tutti.

Nel corso di un controllo di routine da parte degli uomini del Commissariato di Colleferro, stato denunciato in stato di libertà un cittadino di nazionalità nigeriana, residente in zona, trovato alla guida di un’autovettura con una patente di guida falsa. Il fatto è avvenuto nella giornata di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Colleferro, preso alla guida con la patente falsa. Maxi multa da 10mila euro

