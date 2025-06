Colleferro Cittadino nigeriano denunciato dalla Polizia di Stato per uso di patente falsa Sanzioni per violazioni al Codice della Strada per oltre 10mila euro

A Colleferro, un cittadino nigeriano è stato denunciato per l'uso di una patente falsa, accumulando sanzioni per oltre 10mila euro. Questo episodio sottolinea l'importanza di controlli rigorosi sulla sicurezza stradale in un contesto in cui le frodi documentali sono in aumento. Con la crescente attenzione verso la legalità, rimane fondamentale garantire strade più sicure per tutti. Un richiamo a riflettere sull'importanza della trasparenza e del rispetto delle regole!

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Nel corso di un controllo di routine da parte degli agenti del Commissariato di Colleferro, e? stato denunciato L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. Cittadino nigeriano denunciato dalla Polizia di Stato per uso di patente falsa. Sanzioni per violazioni al Codice della Strada per oltre 10mila euro

COLLEFERRO – Proseguono senza sosta i servizi preventivi dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro che, negli ultimi giorni, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, ...

RIETI - Gli Agenti della Squadra Volante dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Rieti, hanno denunciato in stato di libertà il giovane cittadino nigeriano O.L ...

RIETI - Gli Agenti della Polizia di Stato in servizio di Volante, hanno denunciato in stato di libertà E.I., di 20 anni, cittadino nigeriano residente in Rieti, sorpreso nelle pertinenze della ...