Colleferro Antonio Mazza nuovo dirigente del commissariato di Polizia | saremo vicini alla gente

Colleferro si prepara a un nuovo capitolo di sicurezza e vicinanza alla comunità con il Dott. Antonio Mazza, nuovo dirigente del commissariato di polizia. La sua missione? Stabilire un legame diretto con i cittadini, rispondendo alle sfide del territorio. In un momento in cui la fiducia nelle istituzioni è fondamentale, la presenza attiva delle forze dell'ordine diventa cruciale per costruire un futuro più sereno. Rimanete sintonizzati per scoprire i prossimi passi!

La vicinanza ai cittadini e la presenza sul territorio sono queste le linee guida del nuovo dirigente del commissariato di Polizia di Colleferro il Dott. Antonio Mazza. Da qualche settimana è giunto nel commissariato a sud della provincia di Roma ed ha preso subito in mano la situazione mettendo.

Colleferro. Il Commissario Capo Antonio Mazza è il nuovo Dirigente del locale Commissariato della Polizia di Stato

