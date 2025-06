Colleferro A Palazzo Morandi dal 4 al 9 Giugno mostra personale di Claudio Ghidini Vernissage Mercoledì 4 alle ore 10

Dal 4 al 9 giugno, Palazzo Morandi a Colleferro ospita la mostra personale di Claudio Ghidini, intitolata “Pensando, disegnando, scrivendo ed altre sfumature”. Un evento che celebra la creatività in tutte le sue forme! Il vernissage, mercoledì 4 alle 10, promette di essere un momento di incontro e riflessione artistica. Non perdere l’occasione di scoprire come l'arte possa dare voce ai pensieri più profondi!

COLLEFERRO – "Pensando, disegnando, scrivendo ed altre sfumature" è il titolo di una mostra personale a 360° che vedrà esposte

