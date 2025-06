Codice della strada le associazioni dei pazienti | Tavolo tecnico? Mai invitati E scoppia la bagarre con l’imprenditore

Il nuovo Codice della Strada ha acceso un acceso dibattito, con le associazioni dei pazienti esclusi dal tavolo tecnico. Mentre Matteo Salvini prometteva miglioramenti, la realtà mostra un'ingiustizia inaccettabile: chi si cura con farmaci stupefacenti rischia di perdere la patente. Questo solleva una questione cruciale: come bilanciare sicurezza e diritti dei pazienti? Un tema che merita attenzione in un'epoca in cui il benessere e la mobilità devono andare di pari passo.

Matteo Salvini è stato di parola: con 5 mesi di ritardo dall’annuncio di dicembre, il ministero dei Trasporti ha istituito un tavolo tecnico per rassicurare le persone in cura con farmaci stupefacenti, minacciate dalla “trappola” del nuovo Codice della strada. Nel frattempo, quei pazienti convivono con la tagliola del ritiro della patente, pur lucidi al volante e senza stati di alterazione, perché basta la traccia di una sostanza vietata per ricevere la sanzione. Silenzio dal ministero, le associazioni escluse (fino ad ora) – Il dicastero tace sui partecipanti, ma il Tavolo è apparecchiato, con assoluto riserbo su tempi e convocazioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Codice della strada, le associazioni dei pazienti: “Tavolo tecnico? Mai invitati”. E scoppia la bagarre con l’imprenditore

Revisione art. 187 del Codice: tavolo tecnico per evitare sanzioni a pazienti in cura

La revisione dell'articolo 187 del Codice della Strada ha generato un acceso dibattito sul tema della guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope.

Codice della strada, "nodo" cannabis terapeutica: le associazioni sfidano il governo

Codice della Strada: Salvini, tavolo tecnico al MIT per le istanze di medici e pazienti

Farmaci alla guida, attivato tavolo tecnico su criticità del nuovo Codice della strada segnalate da pazienti e professionisti

