Codice della Strada da oggi è vietato sbagliare marcia | Se ne accorgono dal rumore | la cambi in ritardo e ti becchi la multa

Da oggi, il Codice della Strada cambia le regole del gioco: sbagliare marcia può costarti caro. Con l'attenzione crescente all'inquinamento acustico, un comportamento che sembrava innocuo ora potrebbe portare a multe salate. In un’epoca in cui la salute e il benessere ambientale sono al centro del dibattito, è fondamentale prestare attenzione ai rumori e alle sanzioni che possono seguirli. Preparati a un cambio di marcia, non solo in auto!

Occorre fare attenzione in alcune zone perché un comportamento spesso considerato normale può essere sanzionato. L’ inquinamento acustico rappresenta una seria minaccia per la salute umana e per l’ambiente. Definito come un’esposizione a livelli sonori eccessivi o indesiderati, ha origine principalmente da attività come il traffico di auto, le attività industriali, i cantieri edili. Gli effetti negativi sulla salute sono molteplici e ben documentati. L’esposizione prolungata a rumore elevato può causare disturbi del sonno, stress, irritabilità, difficoltà di concentrazione e apprendimento, e persino problemi cardiovascolari e ipertensione. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Codice della Strada, da oggi è vietato sbagliare marcia | Se ne accorgono dal rumore: la cambi in ritardo e ti becchi la multa

Altri articoli sullo stesso argomento

Meno incidenti con nuovo codice della strada? Per Larghetti i conti non tornano

Nel dibattito sul nuovo codice della strada, il ministero dei Trasporti, sotto la guida di Matteo Salvini, ha illustrato un calo significativo degli incidenti.

Cerca Video su questo argomento: Codice Strada Oggi Vietato Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Fare gli abbaglianti per segnalare un posto di blocco è vietato: ecco che cosa si rischia; Vietato stare sui marciapiedi a parlare: legge già approvata nel codice della strada | Devi camminare sempre; Vietato andare in bagno, di notte ti becchi una multa da 3.000€: le nuove regole condominiali sono peggio del Codice della Strada; Mi dispiace, hai troppi capelli bianchi per guidare | Vietato il rinnovo della patente a 74 anni: adesso è legge. 🔗Su questo argomento da altre fonti

CODICE DELLA STRADA: da oggi è obbligatorio avere l’orologio al polso | Vietato anche solo accendere la macchina

Da motorzoom.it: Il Codice della Strada non lascia nulla all’intentato e ufficializza oggi un nuovo vincolo: è diventato obbligatorio avere l’orologio al polso. Vietato accenderla, senza. Se provi a mettere in moto e ...

Da oggi in vigore il nuovo Codice della Strada: stretta su alcol, droga e cellulari. Obbligo di targa, casco e assicurazione per i monopattini

msn.com scrive: Entra in vigore oggi, sabato 14 dicembre, il nuovo Codice della strada oggi: vediamo cosa cambia ... A2 e A, sarà vietato trasportare passeggeri. Previste multe. Neopatentati e supercar Con ...

Codice della strada: vietato rispondere al telefonino, anche se il semaforo è rosso. Ecco perché e cosa prevede la sanzione

Si legge su leggo.it: Con il nuovo Codice della Strada, questa abitudine potrebbe costarti ... l'utilizzo di dispositivi elettronici senza vivavoce è vietato anche durante l'arresto temporaneo del veicolo, come ...