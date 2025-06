Coccodrillo si infila in casa sua e la azzanna mentre cucina | 28enne incinta di 8 mesi trascinata via sotto gli occhi della sorella

Una tragica storia che riporta alla mente il delicato equilibrio tra natura e vita umana. Martedì scorso, in Indonesia, una donna incinta di otto mesi è stata aggredita da un coccodrillo mentre cucinava nella sua casa allagata. Questo dramma non è solo un evento isolato, ma evidenzia il crescente rischio di interazioni pericolose tra esseri umani e fauna selvatica. Una riflessione urgente su come proteggere le comunità vulnerabili!

Munirah, una donna di 28 anni, incinta di otto mesi, è stata uccisa da un coccodrillo martedì scorso nella sua abitazione nel Nord Kalimantan, in Indonesia. Stava preparando il pranzo nella cucina allagata quando il grosso rettile l’ha attaccata. Secondo la ricostruzione fornita dalle autorità locali e dalla sorella della vittima, Ana Maria, il coccodrillo ha prima azzannato Munirah a una gamba. Le sue urla disperate hanno attirato la sorella, che l’ha trovata aggrappata a un ramo d’albero nel tentativo di resistere alla furia dell’animale, che cercava di trascinarla via con la tecnica del “death roll” (la rotazione violenta per smembrare la preda). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Coccodrillo si infila in casa sua e la azzanna mentre cucina: 28enne incinta di 8 mesi trascinata via sotto gli occhi della sorella

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La cucina è allagata, donna incinta all’ottavo mese aggredita e uccisa da un coccodrillo in Indonesia

Una tragedia che scuote il mondo, quella di Munirah, giovane donna incinta, tragicamente aggredita da un coccodrillo nella sua casa allagata.

Cerca Video su questo argomento: Coccodrillo Infila Casa Sua Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

La cucina è allagata, donna incinta all’ottavo mese aggredita e uccisa da un coccodrillo in Indonesia

Si legge su fanpage.it: Munirah, incinta di otto mesi, è stata tragicamente uccisa da un coccodrillo mentre cucinava nella sua casa su palafitte, allagata dopo le forti piogge ...

Cosa significa sognare un coccodrillo in casa

Lo riporta 24hlive.it: Uno dei sogni più inquietanti e carichi di significato simbolico è quello di un coccodrillo che appare in casa. Per esplorare cosa possa significare ... sé un’aura di pericolo e forza primitiva. La ...

La casa del coccodrillo

Scrive today.it: Durante una delle sue esplorazioni della casa, Victor si imbatte in un uomo misterioso e mascherato che sembra perseguitarlo. Convinto che l'uomo sia reale e non frutto della sua immaginazione, Victor ...