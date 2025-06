CM com – Milan Walker esce allo scoperto | Se rimango la prossima stagione? Sì sì forse | Calciomercato

Il futuro di Kyle Walker al Milan è un enigma avvolto nel mistero. Le sue parole “Sì, sì, forse” destano curiosità tra i tifosi e alimentano le speculazioni sul calciomercato. Questo scenario riflette un trend intrigante nel calcio moderno: giocatori che oscillano tra il rimanere e l’andare, creando suspense. La prossima stagione si preannuncia ricca di sorprese: chi sarà alla fine a scrivere il proprio destino? Restate sintonizzati!

2025-06-01 18:17:00

Milan, Walker esce allo scoperto: "Se rimango la prossima stagione? Sì, sì, forse"

Paolo D'Angelo

Kyle Walker apre a una possibile permanenza al Milan anche per la prossima stagione. Arrivato in prestito lo scorso inverno durante la sessione di gennaio dal Manchester City, il terzino inglese aveva iniziato col piede giusto la sua esperienza in rossonero, salvo poi accusare alcuni infortuni che ne hanno interrotto l'adattamento al calcio italiano.