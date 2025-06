Claudio Castiglione si congratula con la cugina Marinella neo eletta al Consiglio Comunale di Rende | Una donna autentica preparata e libera

In un momento in cui le donne stanno conquistando sempre più spazi nella politica italiana, la neo eletta Marinella Castiglione si distingue per la sua autenticità e preparazione. Con 466 preferenze, ha dimostrato che il cambiamento è possibile! La sua vittoria non è solo un traguardo personale, ma un segno del crescente protagonismo femminile nelle istituzioni. Complimenti a Marinella! La sua storia è solo all'inizio...

“Un grande in bocca al lupo a mia cugina Marinella Castiglione, eletta al Consiglio Comunale di Rende con 466 preferenze!” Con queste parole Claudio Castiglione ha voluto celebrare pubblicamente il successo della cugina, entrata a far parte dell’assemblea cittadina nella coalizione a sostegno del neo sindaco Sandro Principe. “Ci siamo impegnati per la persona che sei – ha aggiunto – autentica, preparata, libera. Alla vigilia della Festa della Repubblica, non c’è momento migliore per augurare che regnino sempre la libertà e la democrazia.” Castiglione ha voluto inoltre sottolineare il profilo professionale e culturale della nuova consigliera: già dirigente scolastico, Marinella Castiglione vanta una laurea al DAMS, una laurea in Conservatorio, un ruolo di tutor organizzatore presso il corso di Scienze della Formazione Primaria, nonché quello di docente di laboratorio TFA presso l’Università della Calabria. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Claudio Castiglione si congratula con la cugina Marinella, neo eletta al Consiglio Comunale di Rende: “Una donna autentica, preparata e libera”

