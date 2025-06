Claudia Dionigi critica la redazione di Uomini e Donne | c’entra la scelta di Gianmarco Steri

Claudia Dionigi, ex protagonista di Uomini e Donne, rompe il silenzio e critica la redazione per la messa in onda in differita della scelta di Gianmarco Steri. Un gesto che riaccende il dibattito sul ruolo dei protagonisti e sulla trasparenza del programma. La scelta di trasmettere eventi chiave in prima serata solleva interrogativi: è un modo per attrarre più audience o una mancanza di rispetto verso i fan? Scopriamo insieme!

Claudia Dionigi, tra le ex protagoniste più amate di Uomini e Donne, è tornata a dire la sua sul programma che le ha cambiato la vita. Questa volta, però, per esprimere una critica nei confronti della redazione. Al centro della polemica, la messa in onda in differita della scelta di Gianmarco Steri, trasmessa in prima serata il 30 maggio 2025. Scopriamo cosa ha fatto la moglie di Lorenzo Riccardi, conosciuto nel trono classico nel 2019. Uomini e Donne: il parere di Claudia Dionigi sulla scelta di Gianmarco Steri. La scelta di Gianmarco Steri è stata uno degli eventi più attesi dai fan del programma, ma l'effetto sorpresa è stato annullato.

