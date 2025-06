Classifica multe Firenze prima in Italia per incassi da autovelox e importo pro-capite | 168 euro per residente

Firenze si conferma capitale delle multe: con un incasso pro capite di 168 euro, è leader in Italia per sanzioni da autovelox. Un dato che fa riflettere sul tema della sicurezza stradale e della gestione del traffico nelle città italiane. Mentre cresce il dibattito su come migliorare la viabilità, i fiorentini si trovano a fare i conti con una realtà che evidenzia la necessità di rivedere comportamenti e regole. E voi, che ne pensate?

Firenze, 1 giugno 2025 – Firenze, una delle città in Italia che si distingue per l’elevato impatto delle sanzioni stradali. Ad evidenziarlo è un comunicato del Codacons pubblicato oggi, domenica 1 giugno. In base ai dati pubblicati dall’associazione, Firenze è sul podio della classifica nazionale per quanto riguarda il valore delle sanzioni stradali rispetto al numero dei residenti, ovvero l’importo pro-capite, e gli incassi da autovelox. Il Codacons ha analizzato i rendiconti che gli enti locali devono pubblicare per legge entro il 31 maggio di ogni anno, indicando gli introiti percepiti attraverso le sanzioni per violazione del codice della strada e il relativo utilizzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Classifica multe, Firenze prima in Italia per incassi da autovelox e importo pro-capite: 168 euro per residente

