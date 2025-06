Classifica Giro d’Italia 2025 ventunesima tappa | Simon Yates vince il Trofeo senza Fine 5 Damiano Caruso

Simon Yates trionfa nella ventunesima tappa del Giro d’Italia 2025, conquistando il prestigioso Trofeo Senza Fine, mentre Damiano Caruso si piazza al secondo posto. Concludere la corsa a Roma, simbolo di un’Italia che riparte e si rinnova, aggiunge un significato speciale a questa edizione. La maglia rosa, emblema della fatica e della determinazione, continua a ispirare le nuove generazioni, confermandosi un simbolo di eccellenza nel ciclismo mondiale.

La conclusione della ventunesima ed ultima tappa del Giro d’Italia 2025 di ciclismo su strada, con partenza ed arrivo a Roma, dopo 143 km, ha certificato ufficialmente il padrone alla maglia rosa, la più ambita, la più significativa e rappresentativa della corsa a tappe italiana, che identifica tra tutti i corridori il vincitore della classifica generale, vestita dal britannico Simon Yates. Giornata dedicata, come da pronostico, alla volata di gruppo, con la vittoria del neerlandese Olav Kooij ( Team Visma Lease a Bike ), ed il simbolo del primato è andato definitivamente al compagno di squadra del vincitore odierno, che ha conquistato il Trofeo senza Fine con 3’56” di vantaggio sul messicano Isaac Del Toro (UAE Team Emirates-XRG). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Giro d’Italia 2025, ventunesima tappa: Simon Yates vince il Trofeo senza Fine, 5° Damiano Caruso

Leggi anche LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato - Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

Se ne parla anche su altri siti

La classifica generale alla vigilia della tappa di Sestriere; Giro d’Italia, Scaroni e Fortunato spezzano il digiuno italiano; Giro d’Italia, classifica generale: Del Toro sempre leader, perde terreno Roglic; Del Toro non molla e rilancia! Che numero a Bormio, Pellizzari risale in classifica. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Classifica Giro d’Italia 2025, ventunesima tappa: Simon Yates vince il Trofeo senza Fine, 5° Damiano Caruso

Si legge su oasport.it: La conclusione della ventunesima ed ultima tappa del Giro d'Italia 2025 di ciclismo su strada, con partenza ed arrivo a Roma, dopo 143 km, ha certificato ...

Giro d’Italia 2025, Olav Kooij completa il trionfo della Visma e vince a Roma. Simon Yates trionfa in classifica generale

Secondo oasport.it: Gran finale per il Giro d'Italia 2025. Dopo lo spettacolo sulle montagne ed il ribaltone sul Colle delle Finestre si chiude l'edizione numero 108 della ...

Simon Yates ribalta la classifica del Giro d’Italia

Lo riporta sportal.it: Il ciclista britannico si prende la maglia rosa e il Giro dopo una prestazione eccezionale nella ventesima tappa ...