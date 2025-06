Classifica Album 23-29 maggio | Ultimo entra direttamente al primo posto

Shock nella scena musicale italiana: Ultimo conquista il primo posto nella Classifica Album Fimi e Gfk! Insieme a nomi iconici come Sfera Ebbasta e Shiva, l'artista si conferma un pilastro del panorama musicale contemporaneo. E non dimentichiamo Geolier, che nonostante le sfide, resta saldo alla #10 per ben 51 settimane. Questo trend dimostra l'evoluzione della musica italiana, dove la freschezza si mescola alla tradizione. Chi sarà il prossimo a sorprendere?

Terremoto nella Classifica Album stilata da Fimi e Gfk, nella quale due sul podio troviamo insieme a Sfera Ebbasta e Shiva, anche Ultimo e Rkomi. Stabile alla #10 Geolier con Dio Lo Sa – Atto II: l’artista partenopeo ha lanciato la prima edizione dell’ultimo lavoro in studio lo scorso anno, riuscendo a mantenere la top ten per 51 settimane. Un gradino più in alto c’è ancora Debi Tirar Mas Fotos di Bad Bunny, alla #9. Il sesto album in studio del rapper portoricano, certificato disco di platino è stato pubblicato lo scorso gennaio, anticipato dai singolo El Club e Pitorro De Coco. In discesa dalla #7 alla #8, La Bellavita di Artie 5ive: nel secondo lavoro in studio dell’artista italosierralonese, troviamo tra gli ospiti Guè, Capo Plaza, Tony Boy e Kid Yugi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Classifica Album 23-29 maggio: Ultimo entra direttamente al primo posto

