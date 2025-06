Clamoroso Juve è addio prima ancora di cominciare | Chiellini decisivo

Clamoroso in casa Juventus: l’addio di Chiellini sembra segnare una nuova era di incertezze. Mentre il club cerca un nuovo assetto dirigenziale, il timore di una crisi si fa palpabile. L’incertezza sulla guida tecnica, dopo il fallimento del progetto Thiago Motta e il ripiego su Igor Tudor, mette a rischio il futuro bianconero. Un momento cruciale che potrebbe ridisegnare la storia di un gigante del calcio italiano. Riusciranno a risollevarsi?

In casa bianconera va risolto il nuovo assetto della dirigenza che condiziona il futuro del club: per qualcuno c’è già aria di crisi Non è di certo un bel momento per la Juventus, che vive uno dei periodi più complicati e incerti della sua storia recente. Il progetto Thiago Motta è naufragato dopo pochi mesi, correndo ai ripari con Igor Tudor. La qualificazione in Champions League è stata centrava, ma era il minimo sindacale. Soprattutto con il mercato importante fatto sia in estate che a gennaio. pur con qualche falla non indifferente. La Juve non è quasi mai stata in lotta per lo scudetto e nelle coppe ha fatto male: fuori ai quarti di Coppa Italia in casa contro l’Empoli, fuori in Champions League col PSV dopo essere stata costretta al playoff. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Clamoroso Juve, è addio prima ancora di cominciare: “Chiellini decisivo”

Serie B, esito clamoroso! La Sampdoria retrocede dopo il pareggio contro la Juve Stabia e lascia la categoria

La Serie B sorprende tutti con un esito clamoroso: la Sampdoria retrocede dopo il deludente pareggio contro la Juve Stabia.

