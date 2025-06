Clamoroso al Fenerbahce | Dzeko e Tadic si rifiutano di giocare ancora per Mourinho!

Clamoroso colpo di scena al Fenerbahce: Dusan Tadic ed Edin Dzeko si rifiutano di giocare per José Mourinho! Una decisione che non solo segna la fine di un’era, ma fa eco a un trend crescente nel calcio: i calciatori sempre più protagonisti delle scelte tecniche. Il caos all'interno dello spogliatoio potrebbe avere ripercussioni ben più ampie. Riuscirà Mourinho a ricompattare la squadra o è già in arrivo un cambio di rotta?

Caos in casa Fenerbahce: Dusan Tadic e Edin Dzeko hanno disertato l’ultima partita: non vogliono più giocare per Mourinho Finale di stagione turbolento per il Fenerbahce di José Mourinho: Edin Dzeko e Dusan Tadic hanno rifiutato di scendere in campo nell’ultima partita di Super Lig contro il Konyaspor, segnando così un addio polemico al club. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Clamoroso al Fenerbahce: Dzeko e Tadic si rifiutano di giocare ancora per Mourinho!

Leggi anche Dzeko saluta il Fenerbahce? Viva l’ipotesi del ritorno in Serie A - Edin Dzeko è pronto a salutare il Fenerbahce, aprendo la porta a un possibile ritorno in Serie A. Dopo due stagioni in Turchia, il bomber bosniaco potrebbe tornare nel campionato italiano, generando entusiasmo tra i tifosi.

