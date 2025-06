civitate nova salta la data estiva tutto rimandato a settembre

Civitate Nova, la rievocazione storica tanto attesa, salta l’appuntamento di giugno e si sposta a settembre. Gli organizzatori, delusi dal silenzio dell’amministrazione, hanno deciso di informare il pubblico attraverso i social. Questo cambio di programma evidenzia un trend crescente: il potere delle comunità nel farsi sentire. Sarà interessante vedere come questa nuova data potrebbe mobilitare ancor più partecipazione e entusiasmo!

Salta la data di giugno della rievocazione storica Civitate Nova. Avrebbe dovuto svolgersi il 14 giugno nella città alta ma gli organizzatori, che hanno lavorato per allestire la terza edizione, davanti al silenzio dell’amministrazione hanno usato la pagina Facebook dell’evento per aggiornare la città che l’iniziativa era a rischio. Dopo la pubblicazione del post è arrivato un segnale dal Comune circa l’interessamento del sindaco a realizzarla semmai a settembre. Nel messaggio social gli organizzatori, lasciati in una sorta di limbo, hanno chiarito che "pur avendo ricevuto comunicazioni verbali e telefoniche da parte del sindaco Fabrizio Ciarapica, nonché dal rappresentante della Regione Marche Pierpaolo Borroni, che nelle due precedenti edizioni aveva sostenuto economicamente il progetto in accordo con il Comune, ad oggi non è pervenuta comunicazione ufficiale dell’amministrazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it